Torino: Fridays for future, Valle (Pd) e Grimaldi (Avs) presenti al corteo

- In mezzo ai giovani che stanno sfilando al corteo dei Fridays for future c'è anche il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e possibile candidato del Pd alle Regionali del 2024 Daniele Valle oltre al parlamentare Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi sinistra. “Davanti a un governo che va a tutto gas contro il clima queste manifestazioni fanno bene - ha affermato Grimaldi - perché non ci possiamo permettere altri 4 anni di politiche clima-freghiste". Mentre Valle ha sottolineato: "Questa è una bellissima piazza che ci lancia una richiesta forte di politiche davvero incisive sull'ambiente . Se penso che la maggioranza Cirio ha respinto la richiesta di dichiarare l'emergenza climatica in Piemonte negando una correlazione tra inquinamento e cambiamenti climatici trovo che questo sia un motivo in più per essere oggi in piazza", ha concluso. (Rpi)