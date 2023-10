Salario minimo: Renzi, “sinistra si accorge solo ora che Cnel è inutile?”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È uscito il documento del Cnel sul salario minimo. E a quel punto la coalizione di sinistra che sul salario minimo aveva tanto insistito, ha ricordato a tutti che il Cnel è un ente inutile. Il Cnel inutile, ma dai, chi lo avrebbe mai detto? Avevano bisogno del salario minimo per accorgersene?”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. “Bisogna aumentare i salari a tutti i lavoratori, attraverso la partecipazione dei lavoratori agli utili, la detassazione totale di ogni sostegno dato dall’azienda ai propri dipendenti. L’inflazione causata dal clima internazionale, dall’energia, dal superbonus, dagli incentivi post covid, dal rialzo dei tassi (e dei mutui) sta mettendo in ginocchio una parte del ceto medio. Servono soldi in busta paga, non documenti del Cnel”, ha concluso. (Rin)