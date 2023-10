Ita: Confindustria-Bdi, bene rafforzamento compagine azionaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Presidenti di Confindustria Carlo Bonomi e di Bdi Siegfried Russwurm esprimono il sostegno degli industriali italiani e tedeschi al rafforzamento della compagine azionaria di Ita Airways per implementare gli investimenti. "Da sempre l'industria guarda positivamente alla privatizzazione di Ita Airways, quindi non possiamo che affermare che l'operazione da parte di Lufthansa vada nella giusta direzione, rappresentando un passo fondamentale verso il rafforzamento dell'industria aerea italiana. È essenziale che questa transizione sia gestita con determinazione e lungimiranza per garantire che la nuova compagnia mantenga e accresca il suo valore sul territorio italiano, a beneficio dei cittadini e di tutta la comunità imprenditoriale", ha affermato il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "L'imminente consolidamento del trasporto aereo europeo deve rafforzare l'industria nella concorrenza internazionale, ridurre l'influenza dello Stato e garantire la resilienza dell'UE in questo campo. La domanda dinamica del settore e le sfide strutturali richiedono aziende ben finanziate e di successo in grado di gestire i principali investimenti nella protezione del clima. Con un'offerta migliore e più rispettosa del clima, i consumatori europei ne trarranno beneficio", ha dichiarato Siegfried Russwurm, presidente Bdi.(Rin)