Germania: l'Italia alla fiera Bar Convent di Berlino

- L'Italia partecipa alla fiera Bar Convent di Berlino che, in programma dal 9 all'11 ottobre, è dedicata ai liquori, distillati e spiriti. È quanto comunica l'Ufficio dell'Agenzia Ice nella capitale della Germania evidenziando che l'esposizione, giunta alla 16ma edizione, costituisce “l'evento clou a livello europeo per il mondo dei distillati, spiriti, liquori e birre artigianali, rivolto esclusivamente ai professionisti del settore”. L’Agenzia Ice sarà presente con una collettiva di 25 aziende italiane, rappresentative di diverse realtà regionali e di una gamma diversificata di prodotti da bere in purezza o mixati. L'obiettivo è “migliorare il posizionamento dei prodotti italiani, attraverso la valorizzazione dell’antica tradizione, ma allo stesso tempo con una spinta all'innovazione e attenzione alle moderne tendenze”- Numerose azioni di comunicazione sono previste per promuovere l’iniziativa. In particolare, l’evento a ingresso libero “Bar Berlino - Eine italienische Reise in fuenf Drinks”, organizzato nell’ambito del Food Festival, in programma per l'8 ottobre presso la Claerchens Ballhaus di Berlino, dove verranno presentati cinque cocktail creati da alcuni produttori che esporranno nella collettiva dell'Agenzia Ice alla fiera Bar Convent. La Germania è il primo mercato mondiale di destinazione per le esportazioni italiane di liquori e acquaviti con una quota del 20,6 per cento. Seguono gli Stati Uniti il 12,8 per cento, il Regno Unito con il 9,3 per cento e la Francia con l’8 per cento. (Com)