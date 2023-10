Svezia: Stoccolma invierà all’Ucraina nuovi aiuti militari per 189 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia invierà all’Ucraina un altro pacchetto di aiuti militari da 2,2 miliardi di corone (circa 189 milioni di euro). Lo ha reso noto il ministro della Difesa di Stoccolma Pal Johnson. La gran parte di questo nuovo pacchetto è costituita da munizioni per l’artiglieria, ma il Paese scandinavo sta valutando l’invio di caccia. Johnson ha precisato che per questo tipo di aiuto, tuttavia, prima la Svezia deve diventare parte della Nato. Stoccolma ha finora fornito a Kiev aiuti militari per 22 miliardi di corone (circa 1,9 miliardi di euro). (Sts)