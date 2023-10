Latina: 18enne sequestra e aggredita per debito di droga, fermati 2 ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrata e aggredita per un debito di droga. E' successo nella zona di Ceriaro di Sezze, in provincia di Latina, dove una ragazza di 18 anni è stata attirata con l’inganno per poi essere aggredita e minacciata. Tutto per per un debito di droga. Per questo i carabinieri di Latina hanno fermato due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne: per il primo è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per il secondo gli arresti domiciliari. I fatti risalgono alla sera tra il 30 e il 31 luglio scorsi. La 18enne, che si trovava in compagnia in una piazza di Pontinia, è stata avvicinata e poi, con una scusa, fatta salire su un’auto di colore scuro. A bordo dell’auto c’erano diversi ragazzi, alcuni dei quali conoscenti della 18enne fin da quando era bambina. Ma questi ultimi dopo pochi metri sono stati fatti scendere, lasciando la giovane da sola in compagnia di due ragazzi. Il maggiorenne, alla guida dell’auto, si è quindi diretto in aperta campagna nella zona di Ceriaro di Sezze, fermandosi sotto un ponte. Il minorenne, invece, che nel frattempo si era impossessato del cellulare della vittima e lo aveva gettato dal finestrino con l’auto in corsa, ha minacciato la giovane che se non avesse pagato un debito di droga contratto con lui l’avrebbe fatta stuprare. La 18enne ha reagito provando a scappare dall’auto, ma le portiere erano bloccate. La ragazza si è quindi allungata verso il cruscotto ed è riuscita ad afferrare le chiavi per aprire le portiere per darsi alla fuga. (segue) (Rer)