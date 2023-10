Latina: 18enne sequestra e aggredita per debito di droga, fermati 2 ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ragazzi sono risaliti in auto lato passeggero e, per cercare di recuperare le chiavi, hanno colpito più volte la ragazza sul corpo, alla testa e alle gambe. La ragazza è stata anche morsa sul dorso delle mani dai due ragazzi che, dopo aver preso un coltello dal vano portaoggetti, hanno iniziato a gridare ripetutamente “accoltelliamola”. Proprio in quel momento è arrivata sul posto un'auto il cui conducente, notando l’aggressione, ha fatto retromarcia. Approfittando della distrazione, la ragazza è scappata nei campi, portando con sé la chiave dell’auto, dirigendosi verso Sezze in cerca di aiuto. L’automobilista dopo aver chiamato un suo amico ha soccorso la ragazza che, intanto, stava chiedendo aiuto nella zona, citofonando anche a dei casolari. (segue) (Rer)