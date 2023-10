Latina: 18enne sequestra e aggredita per debito di droga, fermati 2 ragazzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aggressori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. La 18enne è stata quindi trasportata all’ospedale S.M. Goretti, dove ha raccontato l’accaduto ai medici e, successivamente, ai militari giunti in ospedale. Dopo una meticolosa ricostruzione dei fatti e a conclusione delle indagini tra Pontinia, Sezze e Priverno, coordinata dal pubblico ministero della Procura di Latina, il comandante della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di latina hanno dato esecuzione alla misura cautelare di permanenza in casa nei confronti del minorenne. Per il maggiorenne, invece, è stata eseguita la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Rer)