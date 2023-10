Regno Unito: sondaggio, nessun aumento per i conservatori dopo conferenza Partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori non ha registrato aumenti nei sondaggi dopo il discorso del premier Rishi Sunak in chiusura alla conferenza del Partito, conclusasi mercoledì a Manchester. Un sondaggio sulle intenzioni di voto, condotto per il quotidiano "The Times" da YouGov, ha rilevato che i laboristi hanno mantenuto il loro vantaggio di 21 punti sui conservatori. Tuttavia, le valutazioni personali del premier sono migliorate marginalmente, con il 25 per cento degli elettori che afferma che Sunak sarebbe il miglior primo ministro – in aumento di tre punti – rispetto al 34 per cento che sostiene Keir Starmer, il leader laborista. (Rel)