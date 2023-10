Libia: ministero Interno Gun, guardie di frontiera controllato confine con Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guardie di frontiera libiche controllano il confine tra Libia e Tunisia e lo hanno posto sotto sorveglianza 24 ore su 24. Lo ha affermato il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale della Linia (Gun). "Le guardie di frontiera continuano a monitorare le frontiere con la Tunisia e portano avanti un piano per mettere in sicurezza le frontiere nella regione occidentale, che si estende da Ras Jedir a Ghat lungo una distanza di 1.200 chilometri", ha precisato il ministero, facendo riferimento all’avvio della prima fase di monitoraggio del confine per una distanza di oltre 200 chilometri.(Lit)