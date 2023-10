Emirati-Iran: presidente emiratino riceve presidente Consiglio della Shura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto ieri ad Abu Dhabi il presidente del Consiglio della Shura della Repubblica islamica dell’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, alla presenza di Saqr Ghobash, presidente del Consiglio nazionale federale emiratino. Lo si apprende dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Mohammed bin Zayed ha chiesto a Qalibaf di portare i suoi saluti al presidente iraniano, Ebrahim Raisi, auspicando che le relazioni tra i due Paesi continuino a svilupparsi. Inoltre, il presidente emiratino ha auspicato per la Repubblica islamica e per il suo popolo amico il progresso e la prosperità. Bin Zayed e Qalibaf, quindi, hanno discusso dei rapporti bilaterali tra i due Paesi e dei modi per rafforzarli, soprattutto a livello parlamentare, oltre che di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. I due hanno convenuto sulla necessità di affermare i valori di coesistenza pacifica, comprensione e cooperazione. (Res)