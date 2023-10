© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale all’alba di oggi. In piazza Garibaldi un uomo si è schiantato con la sua auto contro il piedistallo della statua di Garibaldi. Per lui non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia municipale sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Napoli)