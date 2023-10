© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti del giorno a Napoli e in Campania:COMUNENell'ambito delle iniziative per l'80esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, il gonfalone del Comune di Napoli sarà insignito della Croce d'Oro al Merito dall'Arma dei Carabinieri. La cerimonia con il comandante generale dell’Arma Teo Luzi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Piazza del Plebiscito, Napoli (ore 9.30).La Generazione Vincente Napoli Basket sarà ricevuta a Palazzo San Giacomo alla vigilia della sfida con i Campioni d'Italia della EA7 Emporio Armani. Interverrà l'assessora allo Sport Emanuela Ferrante. Palazzo San Giacomo (Sala Pignatiello), Napoli (ore 10).Riunione del Consiglio Metropolitano di Napoli. Aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, Napoli (ore 10:30).Conferenza stampa di presentazione della settima edizione della Race for the cure di Napoli e del programma delle iniziative 2023 del Comitato Regionale Campania della Komen Italia (Caserta, Salerno, Mercogliano e Capua). Ospite d’eccezione Marisa Laurito. Palazzo San Giacomo (Sala Pignatiello), Napoli (ore 11).Inaugurazione della ventiduesima edizione di "Vebo", Fiera Internazionale della Bomboniera, casa, regalo e design. Con l'assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, quello della Mostra D'Oltremare, Remo Minopoli. Mostra d’Oltremare, Napoli (ore 11).Convegno di presentazione del progetto “Asso: ascolto, supporto, orientamento" con il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, l’assessore regionale alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione Mario Morcone, il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo. Parco Verde, Istituto comprensivo statale S. M. Milani in via Foscolo - Caivano (ore 16).REGIONEAl via la 15esima edizione del forum Internazionale sull'economia dei rifiuti, promosso dal Consorzio PolieCo, sul tema "Malati d'ambiente". Intervengono, nella prima giornata, Ottavio Lucarelli presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Fulvio Bonavitacola vicepresidente, assessore all'Ambiente della Regione Campania, Mario Morcone assessore regionale alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione Campani, Pina Picierno vicepresidente Parlamento Europeo, Francesco Paolo Sisto viceministro alla Giustizia, Chiara Colosimo presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, Gerolamo Cangiano vicepresidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, via Ponte di Tappia a Napoli (ore 14).Diretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 15.45).VARIEAssemblea regione di Anci Campania, prima giornata. Previsti gli interventi, tra gli altri, del presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, la segretaria di Anci Veronica Nicotra, il presidente Anci Campania, Carlo Marino, il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, la sottosegretaria Rapporti con il Parlamento, Pina Castiello, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. Palazzo di Città, Salerno (ore 10).(Napoli)