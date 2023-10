Trasporti: rinnovato protocollo intesa tra Autorità regolazione e Guardia Finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e il presidente dell’Autorità per la regolazione dei trasporti, dott. Nicola Zaccheo hanno siglato il rinnovo del protocollo d’intesa relativo alla collaborazione tra il Corpo e la citata Autorità. L’accordo – riferiscono in una nota congiunta – consolida le sinergie in essere tra le due istituzioni, finalizzate al miglioramento dell’efficacia complessiva del sistema di vigilanza nel settore dei trasporti. Più in particolare, l’intesa prevede la possibilità di avviare attività ispettive congiunte nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione del citato settore per i quali si renda opportuno il contributo specialistico e le competenze investigative della Guardia di Finanza. Il Nucleo speciale Antitrust rappresenta l’interlocutore istituzionale del Corpo per lo svolgimento degli accertamenti richiesti dall’Autorità, operando direttamente ovvero avvalendosi dei reparti territorialmente competenti. (segue) (Com)