Regno Unito: sindaco di Londra, la città è la capitale dell'Europa nonostante la Brexit

- Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha esortato i cittadini dell'Unione europea a "scegliere Londra" rispetto ad altre città europee, promettendo di rendere la capitale britannica un posto migliore in cui vivere e lavorare nonostante la Brexit. Khan ha detto al quotidiano "The Guardian" di aver raddoppiato i suoi sforzi per attirare i cittadini dell'Ue da quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione, nonostante le nuove barriere come l'obbligo del visto. "Ho una grande responsabilità: devo rendere più attraente per te la scelta di Londra piuttosto che di Francoforte, Parigi o Dublino", ha detto Khan. "Devo assicurarmi che la nostra vita notturna, i nostri musei, le nostre gallerie, i nostri valori, ciò che possiamo offrire, superino la facilità di andare in un'altra città europea", ha aggiunto. Sottolineando che a Londra vivono un milione di cittadini europei, Khan ha dichiarato: "Potremmo aver lasciato l'Unione europea come Paese, ma Londra è una città europea, e penso che sia la capitale dell'Europa". (Rel)