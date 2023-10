Taiwan: l’isola al primo posto in Asia per la libertà di Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan si è posizionata al sesto posto a livello mondiale e al primo posto in Asia nella nuova edizione della classifica sulla libertà di Internet curata dall’organizzazione non governativa Freedom House. Per il nono anno consecutivo, invece, la Cina si è posizionata all’ultimo posto in classifica. La graduatoria Freedom on the Net 2023, pubblicata mercoledì, valuta la libertà di accesso a Internet sulla base di criteri quali l’acceso al web, la limitazione dei contenuti e la violazione dei diritti degli utenti. La classifica include 70 Paesi e ambienti web che rappresentano l’89 per cento dell’utenza globale di Internet.(Res)