Innovazione: premier estone Kallas, importante aumentare competitività dell'Europa

- È importante aumentare la competitività dell’Europa nei confronti delle altre regioni del mondo. Lo ha detto la premier dell’Estonia Kaja Kallas al suo arrivo ai lavori del Consiglio Ue informale che si tiene oggi a Granada, in Spagna. Dobbiamo ridurre le regole burocratiche, e in Estonia abbiamo molte idee su come sfruttare l’Intelligenza artificiale. Dobbiamo pensare l’Ia come un elemento che non comporta solo rischi”, ha detto Kallas. (Sts)