Tunisia: inflazione in leggero calo al 9 per cento a settembre su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione annuo della Tunisia è leggermente sceso a settembre rispetto ad agosto, passando dal 9,3 per cento al 9 per cento. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ins). Il calo è dovuto all’abbassamento dei prezzi di cibi e bevande al 13,9 per cento, rispetto al 15,3 per cento di agosto. Anche i prezzi nei ristoranti e negli alberghi sono scesi, passando dall'11,5 per cento al 10,5 per cento. Al contrario, il settore dei tabacchi ha segnato un aumento al 9,2 per cento, rispetto al 4,4 per cento di agosto. (Tut)