Imprese: Spagna, dal 2017 la Catalogna ha perso la sede legale di quasi 5 mila aziende

- Dal referendum illegale del primo ottobre del 2017 al secondo trimestre di quest'anno sono state 2.457 le aziende catalane che hanno scelto di portare la loro sede legale nella Comunità di Madrid, circa il 50 per cento del totale (4.942). E' quanto indicato dai dati del registro delle imprese commerciali consultato dal quotidiano "El Mundo". Tra le aziende catalane che hanno mantenuto la loro sede a Madrid ci sono Naturgy, Abertis e Adeslas, Catalana Occidente e Aguas de Barcelona. La Catalogna è stata, dunque, una delle poche regioni aver visto diminuire il numero di imprese domiciliate nel suo territorio negli ultimi sei anni, mentre la Comunità di Madrid non solo non le ha ridotte, ma ha incrementato il suo numero di imprese domiciliate negli ultimi sei anni di 3.126 unità. Seguono a distanza la Comunità Valenciana (734), le Isole Baleari (392) l'Andalusia (333) la Galizia (322). (Spm)