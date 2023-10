© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un piano strategico per gestire il dossier dell’immigrazione, in particolare per definire il rapporto con i Paesi terzi. Lo ha detto la premier dell'Estonia, Kaja Kallas, al suo arrivo ai lavori del Consiglio Ue informale che si tiene oggi a Granada, in Spagna. “Sul fronte dell’immigrazione ho avuto un lungo colloquio con i colleghi del sud Europa: serve un piano strategico”, ha affermato Kallas. (Sts)