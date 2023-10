Roma: Gualtieri, bene aumento licenze taxi, ma governo corregga errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il decreto Asset appena approvato dal Parlamento, che dà la possibilità ai sindaci di aumentare fino al 20 per cento in più le licenze dei taxi, “è positivo perché velocizza la procedura per noi sindaci”, ma il governo corregga gli errori. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”. Il decreto, ha spiegato il sindaco, riduce “a soli 15 giorni, anziché 60, il tempo di attesa per il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dopo il quale si potrà indire un concorso straordinario. È una procedura accelerata utile che però viene vanificata da un errore che avevamo chiesto di correggere durante l’esame parlamentare e invece è rimasto tale e quale. L’onere del concorso straordinario – ha sottolineato il sindaco - ricade interamente sulle casse del Comune. Quel 20 per cento di risorse che nella procedura ordinaria veniva destinato all’amministrazione comunale, nel caso della procedura veloce finisce interamente ai tassisti. Per Roma parliamo di diversi milioni di euro che servirebbero a finanziare tutta la procedura del concorso, dall’istituzione degli uffici competenti alla realizzazione di nuove aree sosta per i nuovi taxi, ad esempio, e che invece per accelerarla vengono persi. Per un Comune è difficile rinunciare a risorse così importanti. È un errore tecnico che avevamo chiesto di correggere e che il governo potrebbe ancora correggere”, ha concluso Gualtieri. (Rer)