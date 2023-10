Nagorno-Karabakh: Michel, incontro leader a Bruxelles entro fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente azerbaigiano, Ilham Laiyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan si incontreranno a Bruxelles entro la fine di ottobre per confrontarsi sulla situazione nel Nagorno-Karabakh. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Granada, in Spagna. "Ieri abbiamo avuto un ottimo dibattito con Pashinyan, insieme a Olaf Scholz e Emmanuel Macron. Abbiamo emesso una dichiarazione molto chiara. Ho deciso di invitare entrambi i leader entro la fine di ottobre a Bruxelles, ed entrambi i leader hanno accettato di venire a Bruxelles per questo incontro", ha detto. "Lavoreremo duramente per fare progressi nel campo della normalizzazione tra Azerbaigian e Armenia, perché ripeto ancora una volta che l'Ue non ha un'agenda nascosta. Vogliamo lavorare per un Caucaso meridionale che sia prospero, stabile e prevedibile. Questo è il nostro obiettivo comune, e faremo tutto il possibile, utilizzando tutti gli strumenti europei, per incoraggiare entrambi i leader a trovare un accordo", ha aggiunto. Uno dei principi fondamentali per raggiungere un accordo, ha poi concluso Michel, è quello del "riconoscimento reciproco di entrambe le sovranità e dell'integrità territoriale". (Beb)