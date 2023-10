Municipio Roma VII: Fd'I, incontro con polizia locale, impegno su via Stilicone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la polizia locale di Roma "abbiamo avuto un proficuo incontro, al fine di restituire dignità a un quartiere che da anni denuncia una situazione insostenibile. Nella isola pedonale di via Stilicone, realizzata da poco tempo, i residenti sono ormai esasperati tanto da non riuscire a dormire e a non poter uscire di casa la sera in sicurezza". Lo dichiarano in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, e i consiglieri del Municipio Roma VII di Fratelli d'Italia, Cristina De Simone e Umberto Matronola. "Abbiamo presentato diversi atti sia in sede municipale, sia comunale - aggiungono -. Abbiamo avuto adesso un proficuo incontro con la polizia locale per iniziare un percorso che possa, attraverso una maggiore presenza delle istituzioni, ripristinare decoro e legalità. Continueremo il nostro impegno, step by step, per gli abitanti della zona".(Com)