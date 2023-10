Russia: Servizio sicurezza ha sequestrato 370 chilogrammi di droga prodotti in Ucraina nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha sequestrato 370 chilogrammi di droga che erano prodotti in Ucraina per essere venduti in Russia. E' quanto ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb in una nota pubblicata sul sito dell'organismo. "Il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa con la partecipazione del Servizio federale doganale della Federazione Russa nel periodo da settembre 2022 ad oggi ha soppresso 11 fatti di contrabbando di droghe sintetiche ucraine nella Federazione Russa in transito attraverso gli Stati dell'Unione Europea", si legge nel messaggio. Si precisa che le sostanze vietate sono state consegnate in Russia in transito attraverso Paesi come Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia. "Sono stati arrestati 12 membri di gruppi criminali russi provenienti da diverse regioni della Federazione Russa che hanno pianificato di vendere droga importata attraverso negozi online illegali", ha aggiunto l'Fsb. (Rum)