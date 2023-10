Tunisia: ordine di carcerazione a carico della leader dell’opposizione Abir Moussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore del tribunale di prima istanza di Tunisi ha deciso giovedì di emettere un ordine di carcerazione contro la leader del del partito dei dusturiani liberi (Pdl), Abir Moussi. L'ordine arriva due giorni dopo l'arresto di Moussi davanti al palazzo presidenziale di Cartagine. Lo scorso 3 ottobre, la procura tunisina ha ordinato a Moussi di rimanere in custodia per 48 ore con tre capi di imputazione, tra cui l'aggressione finalizzata a seminare il caos. Per questo reato le leggi tunisine prevedono la pena di morte. Le accuse riguardano anche il trattamento non autorizzato di dati personali e l’ostacolo alla libertà di lavoro. (Tut)