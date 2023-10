© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili tra pianura e Prealpi in mattinata e nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime in pianura tra 13-17 °C, massime tra 24-28 °C. (Rem)