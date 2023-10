Slovenia: centrale nucleare Krsko verrà fermata a scopo precauzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Krsko (Nek), in Slovenia, verrà fermata a scopo precauzionale. Lo ha annunciato la stessa Nek in un comunicato, spiegando che il fermo della centrale servirà a determinare con precisione la fonte di una fuoriuscita che "non ha alcun impatto sui dipendenti, sulla popolazione e sull'ambiente" e che "è inferiore al valore limite fissato dalle specifiche tecniche". Nel comunicato non sono stati forniti ulteriori dettagli e non è stato specificato quanto potrà durare il blocco preventivo. (Seb)