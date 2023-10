Ue: Borrell, Kiev sta spingendo altri Paesi verso adesione, ma per ognuno serve approccio specifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il processo di allargamento, l'Ue ha bisogno di un approccio specifico per ogni Paese candidato. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Granada. "Per quanto riguarda l'allargamento, dobbiamo lavorare con un approccio sartoriale. Ci sono dieci candidati e ognuno di essi ha bisogno di un approccio specifico", ha detto l'Alto rappresentante Ue. "Dobbiamo quindi lavorare con un approccio su misura, con una mente chiara per spingere l'adesione molto più rapidamente che in passato", ha aggiunto Borrell. "L'Ucraina è diventata un candidato per ultimo, spingendo tutti quelli che stavano aspettando prima. La coda comincerà a muoversi e a muoversi rapidamente, ma ognuno di loro avrà bisogno di un approccio personalizzato. Questo è molto importante", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)