Roma: sventata occupazione di alloggi popolari a San Basilio

- In due appartamenti di edilizia residenziale pubblica a San Basilio a Roma, ieri mattina, è stata sventata l'occupazione. I vigili urbani del gruppo Tiburtino, si trovavano in via Corinaldo per il recupero di un alloggio di Ater, e hanno ricevuto una segnalazione che riferiva di un tentativo di occupazione a pochi metri di distanza. Si sono quindi recati in via Loreto, dove era scattato l'allarme collegato alla porta d'ingresso di un appartamento. Le pattuglie, intervenute in brevissimo tempo, non hanno trovato nessuno all'interno, e hanno permesso al personale Ater di allarmare nuovamente l'accesso, al fine di scongiurare tentativi di occupazione.(Rer)