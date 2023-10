Germania: armi e munizioni sequestrate a sospetto estremista di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armi e munizioni sono state sequestrate a un sospetto appartenente al gruppo di estrema destra Comunità della specie, disciolto e vietato in Germania il 27 settembre scorso per ordine della ministra dell'Interno Nancy Faeser. È quanto comunicato dalla procura di Stoccarda e dall'Ufficio di polizia criminale del Baden-Wuerttemberg, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Le autorità hanno aggiunto che “un legame” tra il sospettato e la Comunità della specie “è oggetto di un'indagine in corso, così come l'eventuale intenzione di utilizzare gli oggetti sequestrati”. Tra il materiale acquisito dalla polizia figura un veicolo militare “particolarmente protetto”. In esecuzione della decisione di Faeser di sciogliere e vietare la Comunità della specie, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni a carico di 39 membri del gruppo, sui circa 300 totali, in 12 dei 16 Laender della Germania. Si tratta di Baviera, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Baden-Wuerttemberg, Assia, Nordreno-Vestfalia, Renania-Palatinato e Meclemburgo-Pomerania anteriore. La Comunità della specie è formata da neonazisti pagani, che si rifanno alle tradizioni germaniche. Gli appartenenti al gruppo si definiscono “coloni etnici”, perché soliti costituire insediamenti nelle aree rurali della Germania. La Comunità della specie è stata fondata nel 1951 da Wilhelm Kusserow (1901-1983), tra i massimi esponenti del neopaganesimo germanico. (Geb)