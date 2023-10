Romania: ministra Giustizia Gorghiu, questione latitanti una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia ha come priorità la questione dei latitanti. Lo ha detto la ministra della Giustizia romena, Alina Gorghiu. "Questo tema interessa il governo, solo insieme possiamo far diminuire il numero dei latitanti in Romania. Dall'inizio dell'anno ad oggi lo Stato è riuscito a riportare più di 600 fuggitivi per fargli scontare la pena nei penitenziari romeni. La società merita una giustizia che vada fino in fondo", ha affermato Gorghiu. Il primo ministro Marcel Ciolacu ha chiesto durante una riunione del governo alla ministra della Giustizia un rapporto sulla situazione di tutti i cittadini romeni che hanno avuto condanne definitive e sono poi fuggiti dal Paese per evitare il carcere. (Rob)