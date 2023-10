Venezuela: procuratore generale annuncia mandato d’arresto nei confronti dell’ex leader di opposizione Guaido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saab ha dichiarato che il Venezuela notificherà il mandato di arresto all’Interpol. Il procuratore generale ha anche affermato che in Venezuela sono in corso almeno 28 indagini contro Guaido per una serie di presunti reati, tra cui usurpazione di funzioni, riciclaggio di denaro, terrorismo, traffico di armi e tradimento. Guaido ha ricoperto la carica di presidente ad interim del governo di transizione del Venezuela dal 2019 fino alla fine del 2022, senza riuscire a consolidare una forte alternativa al leader venezuelano Nicolas Maduro. A causa di minacce nei suoi confronti e dopo che Guaido ha dichiarato di essere stato espulso dalla Colombia, l'ex presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana si è recato a Miami, dove si trova dal 25 aprile. (Vec)