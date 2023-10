Turchia: Parlamento prolunga di due anni mandato Forze armate turche in Iraq e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento monocamerale turco ha ratificato ieri la mozione del presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, prolungando di altri due anni il mandato delle Forze armate di Ankara in Iraq e Siria. Lo hanno riferito i media turchi. Nella mozione, infatti, si precisa che “i rischi e le minacce alla sicurezza nazionale, causati dagli sviluppi della situazione nelle zone adiacenti al confine meridionale della Turchia e dal conflitto in corso, continuano ad aumentare. “La presenza di elementi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e dello Stato islamico in Iraq e le velleità separatiste su base etnica hanno un impatto diretto sulla pace nella regione e sulla stabilità e la sicurezza del nostro Paese”, si legge ancora nella mozione. Nel testo, si sottolinea, inoltre, che gli ultimi sviluppi della situazione richiedono l’adozione di “misure necessarie”, in linea con i diritti della Turchia fondati sulle norme internazionali. Inoltre, si mette in guardia dai rischi derivanti dal terrorismo, non solo per la sicurezza nazionale turca, ma anche per l’integrità territoriale dell’Iraq e della Siria. Ankara, infatti, considera le Forze democratiche siriane (forze armate dell'Amministrazione autonoma del nord e dell'est, nota anche come Rojava), le Unità di protezione del popolo (Ypg) e il Partito dell'unione democratica (Pyd, che guida l'Amministrazione autonoma) legati al Pkk e ritiene tali formazioni organizzazioni terroristiche. (segue) (Tua)