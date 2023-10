Turchia: Parlamento prolunga di due anni mandato Forze armate turche in Iraq e Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di prolungare il mandato delle Forze armate turche in Iraq e in Siria giunge a seguito dell’attentato che lo scorso primo settembre ha colpito il ministero dell’Interno della Turchia, ad Ankara. L’azione era stata rivendicata dal Pkk, mentre il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, qualche giorno dopo, in base alle indagini svolte dalle forze di sicurezza e dall’intelligence, aveva dichiarato che i due autori dell’attacco (entrambi appartenenti al Pkk) provenivano dalla Siria. Informazione smentita, tuttavia, dal comandante delle Forze democratiche siriane (Fds), Mazloum Abdi. Inoltre, Fidan aveva affermato che qualsiasi postazione o sito appartenente al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e alle Unità di protezione del popolo (Ypg), dalle infrastrutture agli impianti energetici in Siria e in Iraq, è ora per la Turchia un "obiettivo legittimo". Nei giorni successivi all’attentato al ministero dell’Interno ad Ankara, dunque, le Forze armate turche hanno lanciato diverse campagne di bombardamenti, con droni, aerei o, in Siria, con l’artiglieria, sostenuta da diverse milizie locali. Ieri, fonti ufficiali statunitensi hanno dichiarato che un caccia da combattimento Usa F-16 ha abbattuto un drone turco che effettuava manovre giudicate minacciose. (Tua)