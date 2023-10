Cina-Pakistan: Wang, relazioni mantengono forte spinta allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Pakistan sono partner cooperativi strategici a tutto campo uniti da una fratellanza indissolubile. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri Wang Yi, a margine di un incontro a Pechino con l’omologo del Pakistan Jalil Abbas. Le relazioni bilaterali hanno resistito alla prova del tempo e continuano a mantenere un solido slancio di sviluppo, ha aggiunto il ministro cinese. Wang, membro del Comitato centrale del Partito comunista Cinese e direttore dell'Ufficio per gli Affari esteri della Commissione centrale, ha incontrato il ministro pakistano a margine del terzo Forum trans-himalayano per la cooperazione regionale a Nyingchi, nella regione autonoma del Tibet. Quest'anno ricorre il decimo anniversario della nuova Via della seta (Bri) e del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), ha sottolineato Wang, notando che il Corridoio ha portato benefici tangibili allo sviluppo economico del Pakistan e alla popolazione locale. Wang ha affermato che la Cina è pronta a collaborare con il Pakistan per promuovere lo sviluppo di alta qualità nell’ambito di tale iniziativa.(Cip)