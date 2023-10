Turchia: ministero Difesa, non è esclusa un’operazione militare di terra in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione di terra delle Forze armate turche in Siria non è esclusa, anche se non è l’unica ipotesi al vaglio. Lo ha dichiarato ieri un responsabile del ministero della Difesa turco, come riferito dall'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", precisando che l’unico obiettivo di Ankara è “eliminare le organizzazioni terroristiche, che rappresentano una minaccia per la Turchia”. “Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco) e le Unità di protezione del popolo (Ypg) sono una stessa organizzazione terroristica. Sono il nostro obiettivo legittimo, ovunque”, ha spiegato, “in passato la Turchia ha effettuato operazioni militari ogni volta che è stato necessario e tali operazioni continueranno in caso di necessità”. Infatti, ha aggiunto il responsabile del ministero della Difesa turco, “tali operazioni si svolgono nel quadro del diritto di legittima difesa, garantito dalle norme internazionali, per eliminare i gruppi terroristici in territorio turco e garantire la sicurezza dei confini”. “Lanciamo un appello a tutte le parti, in particolare ai Paesi amici e alleati, affinché stiano alla larga dai terroristi”, ha continuato, senza specificare a quali Paesi si riferisse, “è solo un consiglio, sta a loro prendere le necessarie precauzioni”. Le Ypg, come le Forze democratiche siriane (Fds) sono sostenute, oltre che dagli Stati Uniti, anche da altri Paesi membri della Nato, come la Francia. (Tua)