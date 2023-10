Iraq-Turchia: premier Sudani chiede un accordo di sicurezza con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha chiesto ieri sera alle autorità di Baghdad di fare in modo di concludere un accordo con la Turchia per mettere in sicurezza i confini comuni. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato del portavoce del premier, Yahya Rassoul. Secondo quest’ultimo, Sudani ha presieduto ieri una riunione del Comitato ministeriale per la sicurezza nazionale, durante la quale sono stati discussi gli ultimi sviluppi della situazione nel Paese. Il premier, a tal proposito, ha chiesto al ministro degli Esteri, Fuad Hussein, di mettersi in contatto con l’omologo turco, Hakan Fidan, per attivare commissioni bilaterali di sicurezza, al fine di riportare la stabilità lungo i confini comuni. Sudani, inoltre, ha parlato con i ministri dell’accordo concluso con l’Iran lo scorso agosto, per la messa in sicurezza delle frontiere mediante il disarmo e il dislocamento dei gruppi curdi di opposizione al governo di Teheran e attraverso un coordinamento costante sulla base del principio di buon vicinato. Al centro dei colloqui, inoltre, l’importanza della lotta alle cellule residue dell’Organizzazione terroristica dello Stato islamico, del contrasto al crimine organizzato e al traffico di droga e della creazione di un sistema di informazioni solido e integrato per la magistratura, attraverso la modernizzazione degli archivi giudiziari. (Irb)