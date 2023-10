Energia: ministro turco Bayraktar, oleodotto Kirkuk-Ceyhan pronto dal prossimo 11 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa intervista all’emittente turca “Ntv”, il ministro Bayraktar aveva parlato del Programma di dialogo intergovernativo sull’energia e il clima tra Turchia e Stati Uniti. La prima tornata di incontri nell’ambito di tale programma è in programma per il prossimo novembre, anche se è ancora da definirsi il giorno esatto. A tal riguardo, secondo il ministro dell’Energia turco, sono in corso da tempo discussioni con Washington. Bayraktar, inoltre ha ricordato che tale programma è in linea con l’impegno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per attrarre investitori statunitensi nel settore energetico, in base agli obiettivi di neutralità carbonica fissati per il prossimo quinquennio. La proposta per un simile programma di dialogo con Washington era stata avanzata da Bayraktar (allora vice ministro dell’Energia) nel 2021, in occasione di una sua visita ufficiale negli Usa. (segue) (Tua)