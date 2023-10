Energia: ministro turco Bayraktar, oleodotto Kirkuk-Ceyhan pronto dal prossimo 11 ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai negoziati con la Cina per la realizzazione di una seconda centrale nucleare in Tracia, il ministro turco ha dichiarato che sono stati compiuti progressi significativi e che si sono raggiunti accordi su diverse questioni. “Aspiriamo a raggiungere un accordo nei prossimi anni. Se non riusciamo a concluderlo, noi, come Turchia, dobbiamo esplorare diverse alternative perché, alla fine, dobbiamo conseguire l'obiettivo di 20.000 megawatt di energia nucleare”, ha affermato il ministro. Bayraktar, inoltre, ha parlato delle trattative in corso tra Turchia e Israele per portare il gas naturale israeliano verso l’Europa, passando per il territorio turco. A questo proposito, il ministro turco ha annunciato di avere in programma una visita in Israele per il prossimo novembre, ricordando che Ankara finora ha concluso accordi per le forniture di gas con Bulgaria, Ungheria, Romania e Moldavia. (Tua)