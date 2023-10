Siria: tre giorni di lutto nazionale per le vittime dell’attentato terroristico a Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica araba di Siria ha proclamato tre giorni di lutto nazionale a partire da oggi, a seguito dell’attentato terroristico di ieri contro l’Accademia militare di Homs. Lo ha riferito un comunicato stampa del governo di Damasco, citato dall’agenzia siriana statale “Sana”. “Le bandiere saranno a mezz’asta in tutta la Repubblica araba di Siria e in tutte le ambasciate e le rappresentanze diplomatiche all’estero”, si aggiunge nel comunicato. Inoltre, in un comunicato stampa diramato ieri, il ministero degli Esteri siriano ha condannato fermamente l’attentato terroristico di ieri chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di ritenere responsabili i Paesi che sostengono il terrorismo in Siria. “La Repubblica araba di Siria condanna nei termini più severi tale crimine efferato, che esprime ancora una volta la persistenza dei suoi autori nel loro comportamento terroristico brutale e sanguinario, che la popolazione siriana ha subito durante gli ultimi anni”, si legge nel comunicato, nel quale si condannano “la guerra, i tentativi di intimidazione contro il popolo siriano e la continua presenza illegale delle Forze armate statunitensi, israeliane e turche”. “La Siria sottolinea che tale atto terroristico non le impedirà di portare avanti il suo impegno per debellare il flagello del terrorismo e coloro che lo sostengono e risponderà con tutta la forza e la determinazione possibili a queste organizzazioni terroristiche, ovunque esse si trovino sul territorio nazionale”. (Res)