Migranti: Meloni-Sunak, Italia e Regno Unito insieme contro sbarchi illegali, è tempo di agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Regno Unito sono fianco a fianco per fermare gli sbarchi illegali. E’ quanto si legge in un intervento congiunto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del premier britannico Rishi Sunak pubblicato sul “Corriere della Sera”. “Stiamo lavorando insieme per fermare le imbarcazioni e chiediamo a tutti di agire con lo stesso senso di urgenza”, affermano Meloni e Sunak, secondo cui la questione migratoria è una crisi etica, umanitaria ed europea. “Abbiamo una posizione comune e ora è il momento di agire. Solo fermando il flusso di migranti irregolari possiamo ripristinare la fiducia dei cittadini”, si legge nell’intervento dei due premier. (Res)