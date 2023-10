Migranti: Meloni-Sunak, nostra determinazione ha favorito cambio di passo in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La determinazione di Italia e Regno Unito nell'affrontare il problema dell’immigrazione illegale sta dando risultati: c’è stato “un cambio di passo nel dibattito in tutta Europa”. E’ quanto si legge in un intervento congiunto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del premier britannico Rishi Sunak pubblicato sul “Corriere della Sera”. Il continente europeo nella sua totalità sta “riconoscendo che l'approccio attuale non funziona. E’ sempre più ampia la consapevolezza della necessità di una cooperazione più stretta e di misure più severe per reprimere i trafficanti di esseri umani”, affermano Meloni e Sunak che aprono a nuove intese volte a bloccare le partenze. “Il ‘Processo di Roma’ su sviluppo e migrazione sarà cruciale per promuovere nuovi partenariati in Medio Oriente e Nord Africa”, si legge nell’intervento dei due premier, così come le collaborazioni “del Regno Unito in materia di migrazione con Paesi come l'Albania e la Francia stanno già dando risultati e Londra sta lavorando intensamente a nuove iniziative bilaterali con partner chiave come il Belgio, la Turchia e con l’Agenzia Ue Frontex”. (Res)