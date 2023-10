Italia-Regno Unito: Meloni-Sunak, siamo fra nazioni più vicine in Europa, su Ucraina abbiamo dato esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e il Regno Unito oggi sono due tra le nazioni più vicine in Europa. E’ quanto si legge in un intervento congiunto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del premier britannico Rishi Sunak pubblicato sul “Corriere della Sera”. “Insieme abbiamo dato l’esempio per quanto riguarda l'Ucraina, come due dei più convinti sostenitori di Kiev sulla scena mondiale e fornendo un risoluto sostegno a 360 gradi”, hanno affermato i due premier. “Come membri della Nato, continueremo a lavorare insieme per rafforzare la sicurezza europea contro le minacce e l'instabilità”, si legge nell’intervento dei due premier che ricordano anche la recente intesa siglata da Italia e Regno Unito con il Giappone “per la costruzione della prossima generazione di caccia da combattimento”. (Res)