Italia-Regno Unito: Meloni-Sunak, eserciteremo ruolo di guida congiunto a livello internazionale

- Italia e Regno Unito eserciteranno un ruolo di guida congiunto a livello internazionale nei prossimi anni. E’ quanto si legge in un intervento congiunto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del premier britannico Rishi Sunak pubblicato sul “Corriere della Sera”. “Nel corso del prossimo autunno, ci incontreremo di nuovo quando il Regno Unito ospiterà il primo Vertice globale sulla sicurezza dell'Intelligenza artificiale. E nel 2024, con la presidenza italiana del G7 e il Regno Unito che ospiterà il prossimo vertice della Comunità politica europea, metteremo tematiche pressanti come queste - dalla migrazione illegale alla guerra in Ucraina all'Intelligenza Artificiale - in cima all'agenda internazionale”, hanno affermato i due premier. (Res)