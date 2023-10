Italia-Regno Unito: Meloni-Sunak, cerchiamo insieme soluzioni a principali sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Regno Unito stanno cercando insieme soluzioni strutturate e di lungo periodo alle maggiori sfide globali. E’ quanto si legge in un intervento congiunto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del premier britannico Rishi Sunak pubblicato sul “Corriere della Sera”. “È per questo che al Vertice di ieri (della Comunità politica europea a Granada) ci siamo concentrati sulla migrazione illegale” ed è per questo che faremo “tutto il necessario per fermare le bande criminali, a porre fine a questa crisi etica e umanitaria una volta per tutte e a ripristinare la legalità in ambito migratorio”. (Res)