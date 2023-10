Usa: “Washington Post”, Casa Bianca prepara incontro Biden-Xi a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha iniziato a preparare un incontro tra il presidente Joe Biden e l’omologo cinese, Xi Jinping, nel tentativo di stabilizzare le recenti tensioni tra Washington e Pechino. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che il colloquio si dovrebbe svolgere a San Francisco, in California, nel mese di novembre. Secondo una delle fonti, un incontro tra i due leader sarebbe ormai “quasi sicuro”, e la Casa Bianca avrebbe iniziato la fase di pianificazione. Una seconda fonte anonima ha comunque precisato che “nulla è stato ancora deciso in via definitiva”. (Was)