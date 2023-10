Giappone: Sapporo rinuncia a ospitare le Olimpiadi invernali 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Sapporo, nel nord del Giappone, ha deciso di ritirare la propria candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2030, e punta ora a proporsi come città ospite dell’evento nel 2034, o in un’edizione successiva. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui la decisione è dovuta in parte alle ricadute dello scandalo corruttivo che ha implicato società giapponesi ed ex funzionari del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Secondo l’emittente televisiva giapponese “Nhk”, il sindaco di Sapporo, Katsuhiro Akimoto, incontrerà il presidente del Comitato olimpico giapponese (Joc) la prossima settimana per informarlo dei nuovi piani della città, che per il momento non ha confermato ufficialmente la notizia.(Git)