Giappone: salari reali ancora in calo ad agosto, pesa la debolezza dello yen (2)

- Questa settimana lo yen ha subito una ulteriore svalutazione, arrivando a infrangere brevemente la soglia di 150 sul dollaro, per poi stabilizzarsi attorno ai 149. Quella di 150 yen per dollaro è ritenuta una “soglia psicologica” oltre la quale potrebbe scattare un intervento diretto del governo giapponese per stabilizzare il tasso di cambio. Il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki, ha ribadito all'inizio di questa settimana che il governo del Giappone è pronto a intervenire direttamente sul mercato dei cambi valutari (Forex) per frenare la svalutazione dello yen. Il ministro ha confermando che le autorità monetarie del Paese monitorano costantemente l’andamento del mercato per valutare le modalità e le tempistiche di un eventuale intervento. Questa settimana lo yen ha ceduto ulteriormente terreno, giungendo a un soffio dalla soglia di 150 yen sul dollaro, prossimo al valore minimo da un anno. (segue) (Git)