India: incendio causa almeno 7 vittime e 40 feriti a Mumbai

- Almeno sette persone hanno perso la vita a 40 sono rimaste ferite a seguito di un vasto incendio divampato in un edificio di sette piani a Mumbai, in India. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le fiamme si sono propagate nell’edificio attorno alle 3 di stamattina (ora locale). Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine, ma secondo le autorità locali l’incendio ha avuto inizio nel parcheggio dell’edificio, dove si trovavano numerosi motocicli.(Inn)