Cina: nuovo record della domanda di trasporto ferroviario durante le feste di metà autunno

- La domanda di passeggeri in Cina durante il periodo delle festività della Festa di metà autunno e della Giornata nazionale, dal 29 settembre al 6 ottobre, raggiungerà nuovi massimi. I dati più recenti diffusi dalle autorità dei trasporti cinesi mostrano che il sesto giorno del periodo di festa nazionale ha registrato un totale di 56,7 milioni di viaggi effettuati su ferrovia, strada, acqua e in aereo, con un incremento del 58,4 per cento annuo. Tra le diverse modalità di viaggio, il viaggio in treno è diventato uno dei più richiesti. Il 29 settembre, primo giorno della stagione delle festività, sono stati effettuati oltre 20 milioni di viaggi in treno, rappresentando oltre il 30 per cento del volume totale di passeggeri di quella giornata. Il trasporto ferroviario è aumentato del 108,2 per cento rispetto al 2022. Secondo il ministero dei Trasporti cinese, durante l’intera festività verranno effettuati 2,05 miliardi di viaggi con tutti i mezzi di trasporto, con una crescita media giornaliera dell’11,5 percento rispetto allo stesso periodo del 2019. La rete ferroviaria del Paese gestirà sino a 190 milioni di viaggiatori durante la corsa ai viaggi delle festività di 12 giorni, dal 27 settembre all'8 ottobre.(Cip)